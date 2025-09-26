logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Знову в яблучко: який важливий об'єкт уражений у РФ цієї ночі
commentss НОВИНИ Всі новини

Знову в яблучко: який важливий об'єкт уражений у РФ цієї ночі

Безпілотники уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії

26 вересня 2025, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, викликавши спалах на одній із установок. Про це йдеться у повідомленні Оперштабу Краснодарського краю.

Знову в яблучко: який важливий об'єкт уражений у РФ цієї ночі

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленням оперштабу, "уламки безпілотника впали на одну із установок Афіпського НПЗ, викликавши спалах на площі 30 квадратних метрів".

Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини та дизельне паливо, задіяний у забезпеченні армії окупантів. Річний обсяг переробки становить 6,25 млн. тонн нафти на рік.

Цікаво, що в ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України вже здійснювали атаку на цей об'єкт у Краснодарському краї РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський переконаний, що як тільки кількість дронів можна порівняти з російським, вони це відчують за паливним дефіцитом. Свою думку Зеленський озвучив під час спілкування із журналістами. Коли настане крах російської економіки? Скільки російських НПЗ потрібно атакувати, щоб армія РФ відчула нестачу палива? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – нові атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи та експортні об'єкти може підвищити світові маржинальні доходи переробників. Особливо це стосується підприємств США, де попит на паливо залишається високим навіть після закінчення літнього сезону. Про це йдеться у матеріалі "Reuters".

У матеріалі йдеться про те, що удари тимчасово вивели з ладу об'єкти, на які припадало не менше 17% потужностей переробки нафти на Росії, або 1,1 млн барелів на добу.




