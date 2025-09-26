Снова в яблочко: какой важный объект поражен в РФ этой ночью

В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок. Об этом говорится в сообщении Оперштаба Краснодарского края.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению оперштаба, "обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ, вызвав возгорание на площади 30 квадратных метров".

Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии оккупантов. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Интересно, что в ночь на 28 августа 2025 года, подразделения Сил обороны Украины уже осуществляли атаку на этот объект в Краснодарском крае РФ.

В материале говорится, что удары временно вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.



