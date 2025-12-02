Знову окупація: у DeepState розповіли про новий прорив фронту

Російська окупаційна армія окупувала село Козацьке на Донеччині та просунулась у Покровську та Мирнограді, а також біля Кам'янського у Запоріжжі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє аналітичний проект DeepState.

Наступ Росії. Фото: DeepState

Аналітики повідомили, що поновили карту бойових дій.

За їхніми даними, російські війська окупували село Козацьке Покровського району Донецької області.

Також фіксується просування окупантів у Покровську та Мирнограді, а також поблизу Шахового та Миколаївки у Покровському районі Донецької області та села Кам'янське у Василівському районі Запорізької області.

У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Цей показник, за даними платформи DeepState, майже вдвічі більший, ніж у вересні.

Зазначається, що черговий тяжкий листопад, як і рік тому, ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя – 40% усіх поступів, причому на відрізок від Гуляйполя до Горіхового припадає лише 16% штурмових дій.

"У жовтні 20 АК отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити лад і зупинив хаотичне продирювання нашої оборони. Таким чином, у листопаді ворог став активніше тиснути у бік Гуляйполя, що принесло багато проблем, про які писали раніше", — пишуть оглядачі.



