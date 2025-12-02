logo

Главная Новости Общество Война с Россией Снова оккупация: в DeepState рассказали о новом прорыве фронта
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова оккупация: в DeepState рассказали о новом прорыве фронта

DeepState фиксирует, что РФ продвигается на Донетчине и Запорожье

2 декабря 2025, 15:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская оккупационная армия оккупировала село Казацкое в Донецкой области и продвинулась в Покровске и Мирнограде, а также возле Каменского в Запорожье. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Снова оккупация: в DeepState рассказали о новом прорыве фронта

Наступление России. Фото: DeepState

Аналитики сообщили, что обновили карту боевых действий.

По их данным, российские войска оккупировали село Казацкое Покровского района Донецкой области.

Также фиксируется продвижение оккупантов в Покровске и Мирнограде, а также вблизи Шахового и Николаевки в Покровском районе Донецкой области и села Каменское в Васильевском районе Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска не оставляют попытки захватить Покровск и Мирноград Донецкой области. Ситуация критическая, но битва за эту агломерацию продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска продолжают давить на фронте – враг продвинулся во многих местах.

В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Этот показатель, по данным платформы DeepState, почти вдвое больше, чем в сентябре.

Отмечается, что очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя – 40% всех продвижений, при чем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

"В октябре 20 АК получил нового качественного командующего, который сразу начал наводить порядок и остановил хаотическое продырявливание нашей обороны. Таким образом, в ноябре враг стал активнее давить в сторону Гуляйполя, что принесло много проблем, о которых писали ранее", — пишут обозреватели.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22826
