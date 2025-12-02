Снова оккупация: в DeepState рассказали о новом прорыве фронта

Российская оккупационная армия оккупировала село Казацкое в Донецкой области и продвинулась в Покровске и Мирнограде, а также возле Каменского в Запорожье. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

Аналитики сообщили, что обновили карту боевых действий.

По их данным, российские войска оккупировали село Казацкое Покровского района Донецкой области.

Также фиксируется продвижение оккупантов в Покровске и Мирнограде, а также вблизи Шахового и Николаевки в Покровском районе Донецкой области и села Каменское в Васильевском районе Запорожской области.

В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Этот показатель, по данным платформы DeepState, почти вдвое больше, чем в сентябре.

Отмечается, что очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя – 40% всех продвижений, при чем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

"В октябре 20 АК получил нового качественного командующего, который сразу начал наводить порядок и остановил хаотическое продырявливание нашей обороны. Таким образом, в ноябре враг стал активнее давить в сторону Гуляйполя, что принесло много проблем, о которых писали ранее", — пишут обозреватели.



