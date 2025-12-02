Снова оккупация: в DeepState рассказали о новом прорыве фронта

Рубрики
Кравцев Сергей
Российская оккупационная армия оккупировала село Казацкое в Донецкой области и продвинулась в Покровске и Мирнограде, а также возле Каменского в Запорожье. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитический проект DeepState.
Наступление России. Фото: DeepState
Аналитики сообщили, что обновили карту боевых действий.
По их данным, российские войска оккупировали село Казацкое Покровского района Донецкой области.
Также фиксируется продвижение оккупантов в Покровске и Мирнограде, а также вблизи Шахового и Николаевки в Покровском районе Донецкой области и села Каменское в Васильевском районе Запорожской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска не оставляют попытки захватить Покровск и Мирноград Донецкой области. Ситуация критическая, но битва за эту агломерацию продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска продолжают давить на фронте – враг продвинулся во многих местах.
В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Этот показатель, по данным платформы DeepState, почти вдвое больше, чем в сентябре.
Отмечается, что очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя – 40% всех продвижений, при чем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.