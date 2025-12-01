logo

Война с Россией Темпы оккупации увеличиваются: сколько территорий захватила РФ в ноябре
НОВОСТИ

Темпы оккупации увеличиваются: сколько территорий захватила РФ в ноябре

В ноябре Россия оккупировала почти вдвое больше территорий, чем в сентябре

1 декабря 2025, 15:20
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска продолжают давить на фронте – враг продвинулся во многих местах.

Темпы оккупации увеличиваются: сколько территорий захватила РФ в ноябре

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Этот показатель, по данным платформы DeepState, почти вдвое больше, чем в сентябре.

Отмечается, что очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя – 40% всех продвижений, при чем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

"В октябре 20 АК получил нового качественного командующего, который сразу начал наводить порядок и остановил хаотическое продырявление нашей обороны. Таким образом, в ноябре враг стал активнее давить в сторону Гуляйполя, что принесло много проблем, о которых писали ранее", — пишут обозреватели.

По данным DeepState, тяжелая ситуация в районе Покровска-Мирнограда, на который приходится 32,5% всех атак противника. Враг возле и в Покровске занял 35 кв. км, а в районе Мирнограда 21,5 кв. км. В сумме это 56,5 кв. км, что составляет всего 11% от всех продвижений.

По остальным направлениям, по данным обозревателей, продвижение без аномалий за исключением Северска, где произошла активизация врага. А также, Одрадное-Амбарное, где вероятно часть продвижений вообще происходила в конце октября. Но, как уточнили в DeepState, из-за лжи установить это вовремя было трудно.

"Всего же за ноябрь оккупанты провели 5990 штурмовых действий — с ноября прошлого года больше было только в прошлом декабре, а за этот год это самый месячный показатель", — подытожили обозреватели.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что решил Путин.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22818
