Російські війська продовжують тиснути на фронті — ворог просунувся у багатьох місцях.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Цей показник, за даними платформи DeepState, майже вдвічі більший, ніж у вересні.

Зазначається, що черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, при чому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

“У жовтні 20 АК отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем, про які писали раніше”, — пишуть оглядачі.

За даними DeepState, важка ситуація у районі Покровська-Мирнограду, на який припадає 32,5% всіх атак противника. Ворог біля та у Покровську зайняв 35 кв. км, а у районі Мирнограду 21,5 кв. км. В сумі це 56,5 кв. км, що становить всього 11% від всіх просувань.

По решті напрямків, за даними оглядачів, просування без аномалій за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога. А також, Одрадне-Амбарне, де ймовірно частина просувань взагалі відбувалася в кінці жовтня. Але, як уточнили в DeepState, через брехню, встановити це вчасно було важко.

“Всього ж за листопад окупанти провели 5990 штурмових дій — з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник”, — підсумували оглядачі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вирішив Путін.



