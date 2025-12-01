logo_ukra

Путін ухвалив остаточне рішення: до чого готується Кремль у 2026 році

Про які плани Путіна свідчить федеральний бюджет на 2026 рік

1 грудня 2025, 14:09
Автор:
Кречмаровская Наталия

Російський лідер Володимир Путін у 2026 році має намір продовжувати війну. Про це свідчить федеральний бюджет на 2026 рік, підписаний російським лідером. 

Путін ухвалив остаточне рішення: до чого готується Кремль у 2026 році

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що у бюджеті РФ на 2026 рік майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. Аналітики Центру зауважили, що це рекордний рівень видатків з часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани Кремля на найближчий рік не входить.

У ЦПД пояснили, що санкції обвалили доходи Росії від нафти й газу, саме тому в бюджеті РФ закладено величезний дефіцит — 1,6% ВВП. Щоб вивільнить гроші, Кремль урізає соціальні програми — їх частка у бюджеті падає до 25%, це мінімум за 20 років.

Також у Кремлі погодили нові податки: у РФ зросте ПДВ до 22%, зміни ускладнюють роботу малого бізнесу через введення різноманітних зборів. Погіршаться умови також для простих росіян. Аналітики Центру наголосили, що фактично платити за війну доведеться населенню Росії — через податковий тиск і згортання соціальних послуг.

“Кремль переводить країну на “рейки воєнного часу”, посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією. Цей бюджет вчергове підтверджує, що пріоритетом для Кремля залишається затяжна війна, навіть ціною деградації економіки та зубожіння власного населення”, — підсумували у Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирний план, запропонований США, і українські посадовці, і експерти називають вигідним для Росії. При цьому звучали пропозиції погоджуватися на запропоновані умови. У Раді пояснили, чому виникають такі заяви.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02RiBZoso1j1i72gxFkTtKKr1sxEMBKxM2omo9h84XUiq6nNnZx7qSwpRUbvjvCRozl
