Российский лидер Владимир Путин в 2026 году намерен продолжать войну. Об этом свидетельствует федеральный бюджет на 2026 год, подписанный российским лидером.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что в бюджете РФ на 2026 год почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок. Аналитики Центра отметили, что это рекордный уровень расходов со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы Кремля на ближайший год не входит.

В ЦПД объяснили, что санкции обрушили доходы России от нефти и газа, именно поэтому в бюджете РФ заложен огромный дефицит – 1,6% ВВП. Чтобы высвободить деньги, Кремль урезает социальные программы – их доля в бюджете падает до 25%, это минимум за 20 лет.

Также в Кремле согласовали новые налоги: в РФ вырастет НДС до 22%, изменения усложняют работу малого бизнеса из-за введения различных сборов. Ухудшатся условия для простых россиян. Аналитики Центра подчеркнули, что фактически платить за войну придется населению России – из-за налогового давления и сворачивания социальных услуг.

"Кремль переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией. Этот бюджет в очередной раз подтверждает, что приоритетом для Кремля остается затяжная война, даже ценой деградации экономики и обнищания собственного населения", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирный план, предложенный США, и украинские чиновники, и эксперты называют выгодным для России. При этом звучали предложения соглашаться на предложенные условия. В Раде объяснили, почему возникают подобные заявления.