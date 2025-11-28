Нардепи хапаються за голову: вказали на справжні наміри Путіна щодо України

Мирний план, запропонований США, і українські посадовці, і експерти називають вигідним для Росії. При цьому звучали пропозиції погоджуватися на запропоновані умови. У Раді пояснили, чому виникають такі заяви.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Чорний заявив, що Росія відкрила ринок на закупку українських лідерів думок, блогерів, публічних людей, політиків, і, на жаль, навіть військових, що мають просувати їх порядок денний та інтереси. Такі випадки, за його словами, вже є і їх щодня буде ставати більше.

Політик зауважив, що все частіше звучать фрази про те, що терміново потрібно погоджуватися на умови Москви, бо вони знищать Україну. Та, на переконання нардепа, капітуляція — не означає мир — це те саме знищення, але іншим шляхом.

“Російський диктатор Путін практично повторив те саме. Україна, мовляв, має без бою звільнити свої території, які Росія самовільно записала у свою так звану “Конституцію”. Тобто, простими словами, піти. Здати країну та зрадити її людей. І ця вимога стосується не лише влади та президента, вона стосується кожного українського громадянина”, — пояснив народний депутат.

За його словами, це точно не про мир і точно не про готовність завершити війну.

“Вони відкрито погрожують, що воюватимуть доти, доки не знищать Україну. Тому наша спільна позиція має бути чітка сильна та проста. Мир буде тільки на українських умовах і тільки після того, як Росія остаточно втратить можливість диктувати щось силою або грошима!”, — наголосив політик.

Народний депутат переконаний, що сьогодні саме Україна і наші військові є гарантом миру та спокійних ночей для всього світу. Тому, за його словами, партнери та союзники мають нарешті перестати боятись Росії та обʼєднатись навколо України в боротьбі з окупантами. Робити це треба в усіх сферах: економічній, дипломатичній та військовій. Бо лише так можна змусити Росію назавжди відмовитися від того, що вона любить найбільше — ґвалтувати та вбивати.

“Зло повинно бути знищене!”, — наголосив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські еліти продовжують відверто “ділити” Україну.



