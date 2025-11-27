Російські еліти продовжують відверто “ділити” Україну: які міста хоче приєднати Росія

Рубрики
Перемовний трек щодо завершення війни в України триває — в Офісі президента України заявили про продовження спільної роботи української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві.
Низку заяв сьогодні зробив і лідер Росії Володимир Путін — зазначивши, що Росія не відкидає мирний план, запропонований США, та готова зупинитися, якщо Україна виведе війська з Донбасу. Однак заяви російської еліти свідчать про зростання апетитів.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що поки Путін розповідає чергові казки журналістам, російські еліти вже “ділять” Одесу і Миколаїв.
Аналітики Центру пояснили, що це не “розмови про майбутнє”, а звичайний імперський апетит, який нікуди не зник.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії не приховують справжніх намірів щодо України. Російські пропагандисти розповідають про плани загарбників щодо подальшої долі України.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що Z-пропаганда вже розповідає про “післяукраїнську Україну” — планують і заборону мову, і зміну назв, і каральну психіатрію. У Центрі зауважили, що “псевдоінтелектуал” Дугін вже відкрито описує світ, у якому України не існує.