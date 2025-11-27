Російські еліти продовжують відверто “ділити” Україну: які міста хоче приєднати Росія

Перемовний трек щодо завершення війни в України триває — в Офісі президента України заявили про продовження спільної роботи української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Низку заяв сьогодні зробив і лідер Росії Володимир Путін — зазначивши, що Росія не відкидає мирний план, запропонований США, та готова зупинитися, якщо Україна виведе війська з Донбасу. Однак заяви російської еліти свідчать про зростання апетитів.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що поки Путін розповідає чергові казки журналістам, російські еліти вже “ділять” Одесу і Миколаїв.

“Такий собі колишній прем’єр РФ Стєпашин без сорому озвучив фантазії кремлівських кабінетів: йому “дуже хочеться”, щоб Одеса й Миколаїв були у складі Росії. Бажано “добровільно і без війни”, — зазначили в Центрі.

Аналітики Центру пояснили, що це не “розмови про майбутнє”, а звичайний імперський апетит, який нікуди не зник.

“Поки Путін продає світу картинку про “перемир’я”, у російських кабінетах уже малюють нові кордони. І саме тому для України питання миру — це питання не слів, а щоденної оборони”, — зазначили у Центрі.

