logo_ukra

BTC/USD

91523

ETH/USD

3030.64

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російські еліти продовжують відверто “ділити” Україну: які міста хоче приєднати Росія
commentss НОВИНИ Всі новини

Російські еліти продовжують відверто “ділити” Україну: які міста хоче приєднати Росія

Лідер РФ розповідає про мир, а російські еліти хочуть захоплення великих міст

27 листопада 2025, 20:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Перемовний трек щодо завершення війни в України триває — в Офісі президента України заявили про продовження спільної роботи української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві.

Російські еліти продовжують відверто “ділити” Україну: які міста хоче приєднати Росія

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Низку заяв сьогодні зробив і лідер Росії Володимир Путін — зазначивши, що Росія не відкидає мирний план, запропонований США, та готова зупинитися, якщо Україна виведе війська з Донбасу. Однак заяви російської еліти свідчать про зростання апетитів. 

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що поки Путін розповідає чергові казки журналістам, російські еліти вже “ділять” Одесу і Миколаїв. 

“Такий собі колишній прем’єр РФ Стєпашин без сорому озвучив фантазії кремлівських кабінетів: йому “дуже хочеться”, щоб Одеса й Миколаїв були у складі Росії. Бажано “добровільно і без війни”, — зазначили в Центрі.

Аналітики Центру пояснили, що це не “розмови про майбутнє”, а звичайний імперський апетит, який нікуди не зник. 

“Поки Путін продає світу картинку про “перемир’я”, у російських кабінетах уже малюють нові кордони. І саме тому для України питання миру — це питання не слів, а щоденної оборони”, — зазначили у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії не приховують справжніх намірів щодо України. Російські пропагандисти розповідають про плани загарбників щодо подальшої долі України. 

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що Z-пропаганда вже розповідає про “післяукраїнську Україну” — планують і заборону мову, і зміну назв, і каральну психіатрію. У Центрі зауважили, що “псевдоінтелектуал” Дугін вже відкрито описує світ, у якому України не існує. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/spravdi/51129
Теги:

Новини

Всі новини