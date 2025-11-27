Переговорный трек по завершению войны в Украине продолжается — в Офисе президента Украины заявили о продолжении совместной работы украинской и американской делегаций для развития достигнутого в Женеве результата.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Ряд заявлений сегодня сделал и лидер России Владимир Путин — отметив, что Россия не исключает предложенный США мирный план и готова остановиться, если Украина выведет войска из Донбасса. Однако заявления российской элиты свидетельствуют о росте аппетитов.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что пока Путин рассказывает очередные сказки журналистам, российские элиты уже делят Одессу и Николаев.

"Этот бывший премьер РФ Степашин без стыда озвучил фантазии кремлевских кабинетов: ему "очень хочется", чтобы Одесса и Николаев были в составе России. Желательно "добровольно и без войны", — отметили в Центре.

Аналитики Центра объяснили, что это не "разговоры о будущем", а обычный имперский аппетит, который никуда не исчез.

"Пока Путин продает миру картинку о "перемирии", в российских кабинетах уже рисуют новые границы. И именно поэтому для Украины вопрос мира — это вопрос не слов, а ежедневной обороны", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России не скрывают истинных намерений относительно Украины. Российские пропагандисты рассказывают о планах захватчиков по дальнейшей судьбе Украины.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Z-пропаганда уже рассказывает о "послеукраинской Украине" — планируют и запрет на язык, и смену названий, и карательную психиатрию. В Центре отметили, что "псевдоинтеллектуал" Дугин уже открыто описывает мир, в котором Украины не существует.