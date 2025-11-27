Рубрики
Кречмаровская Наталия
Переговорный трек по завершению войны в Украине продолжается — в Офисе президента Украины заявили о продолжении совместной работы украинской и американской делегаций для развития достигнутого в Женеве результата.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Ряд заявлений сегодня сделал и лидер России Владимир Путин — отметив, что Россия не исключает предложенный США мирный план и готова остановиться, если Украина выведет войска из Донбасса. Однако заявления российской элиты свидетельствуют о росте аппетитов.
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что пока Путин рассказывает очередные сказки журналистам, российские элиты уже делят Одессу и Николаев.
Аналитики Центра объяснили, что это не "разговоры о будущем", а обычный имперский аппетит, который никуда не исчез.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России не скрывают истинных намерений относительно Украины. Российские пропагандисты рассказывают о планах захватчиков по дальнейшей судьбе Украины.
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Z-пропаганда уже рассказывает о "послеукраинской Украине" — планируют и запрет на язык, и смену названий, и карательную психиатрию. В Центре отметили, что "псевдоинтеллектуал" Дугин уже открыто описывает мир, в котором Украины не существует.