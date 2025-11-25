В Росії вже відкрито ділять Україну: яке майбутнє готують

У Росії не приховують справжніх намірів щодо України. Російські пропагандисти розповідають про плани загарбників щодо подальшої долі України.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що Z-пропаганда вже розповідає про “післяукраїнську Україну” — планують і заборону мову, і зміну назв, і каральну психіатрію. У Центрі зауважили, що “псевдоінтелектуал” Дугін вже відкрито описує світ, у якому України не існує.

“У його фантазії немає українців, немає мови — яку вони називають “русофобським нарєчієм”, — немає суверенітету. Натомість є “масове лікування” від української ідентичності, каральна психіатрія, перекроєні області з новими назвами, щось на кшталт “Старих земель”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру пояснили, що це і є та сама геноцидна політика Росії, яку вони роками намагаються приховати за словами про “спільність” та “історичну єдність”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент РФ Володимир Путін підписав декілька законів, серед яких — закон про безперервний військовий призов протягом усього року та закон, який передбачає залучення резервістів до захисту критично важливих об'єктів.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував рішення Путіна. За його словами, закон про безперервний призов не впливає на кількість окупантів на фронті.

За словами військового, ту ж саму кількість призиватимуть не шість, а 12 місяців — так простіше працювати системі. Однак, інший закон, який підписав Путін, військовий вважає дзвіночком. Йдеться про призов резервістів.