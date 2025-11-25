logo

Война с Россией В России уже открыто делят Украину: какое будущее готовят
commentss НОВОСТИ Все новости

В России уже открыто делят Украину: какое будущее готовят

Пропагандисты в РФ уже рассказывают, что планируют сделать из Украины

25 ноября 2025, 17:16
Автор:
Кречмаровская Наталия

В России не скрывают истинных намерений по отношению к Украине. Российские пропагандисты рассказывают о планах захватчиков по дальнейшей судьбе Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Z-пропаганда уже рассказывает о "послеукраинской Украине" — планируют и запрет на язык, и смену названий, и карательную психиатрию. В Центре отметили, что "псевдоинтеллектуал" Дугин уже открыто описывает мир, в котором Украины не существует.

"В его фантазии нет украинцев, нет языка — который они называют "русофобским наречием", — нет суверенитета. В то же время есть "массовое лечение" от украинской идентичности, карательная психиатрия, перекроенные области с новыми названиями, что-то вроде "Старых земель", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра объяснили, что это и есть та самая геноцидная политика России, которую они годами пытаются скрыть по словам об "общности" и "историческом единстве".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов, среди которых — закон о непрерывном военном призыве в течение всего года и закон, предусматривающий привлечение резервистов к защите критически важных объектов.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал решение Путина. По его словам, закон о непрерывном призыве не влияет на количество оккупантов на фронте.

По словам военного, то же количество будут призывать не шесть, а 12 месяцев — так проще работать системе. Однако другой закон, который подписал Путин, военный считает колокольчиком. Речь идет о призыве резервистов.



Источник: https://t.me/spravdi/51070
