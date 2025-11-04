logo_ukra

Військові вказали на тривожні дзвіночки з Росії
Військові вказали на тривожні дзвіночки з Росії

Військовий Кирило Сазонов прокоментував закони, які підписав президент Росії Володимир Путін

4 листопада 2025, 19:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

Президент РФ Володимир Путін підписав декілька законів, серед яких — закон про безперервний військовий призов протягом усього року та закон, який передбачає залучення резервістів до захисту критично важливих об'єктів. 

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував рішення Путіна. За його словами, закон про безперервний призов не впливає на кількість окупантів на фронті. 

“Виглядає так, що починають “грести” весь рік. Ні. Є список тих, хто підлягає призову. У Росії це з 18 років плюс ті, хто мав відстрочку. Раніше їх призивали протягом пів року — три місяці весною та три місяці восени”, — пояснив він. 

За словами військового, ту ж саму кількість призиватимуть не шість, а 12 місяців — так простіше працювати системі. 

Однак, інший закон, який підписав Путін, військовий вважає дзвіночком. Йдеться про призов резервістів. Сазонов пояснив, що всіх, хто відслужив та виведений у резерв, можуть швидко мобілізувати. 

“Офіційно — їх залучатимуть для охорони критично важливих об’єктів. Типу ППО та рот охорони біля підприємств чи залізниці. Але ж ми знаємо, як російська "служба у тилу" чи "робота на будівництві" моментально перетворюється в штурмові групи. Ось це реальний резерв, за призовом якого варто слідкувати. Тим більш, що там можна відібрати призовників кращих, ніж 18-річні без досвіду”, — пояснив боєць ЗСУ. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни уже не можуть дозволити собі достатню кількість продуктів — через проблеми російської економіки, спричинені війною і санкціями, вони стали менше їсти.



Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/23025
