Військові вказали на тривожні дзвіночки з Росії

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент РФ Володимир Путін підписав декілька законів, серед яких — закон про безперервний військовий призов протягом усього року та закон, який передбачає залучення резервістів до захисту критично важливих об'єктів.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував рішення Путіна. За його словами, закон про безперервний призов не впливає на кількість окупантів на фронті.
За словами військового, ту ж саму кількість призиватимуть не шість, а 12 місяців — так простіше працювати системі.
Однак, інший закон, який підписав Путін, військовий вважає дзвіночком. Йдеться про призов резервістів. Сазонов пояснив, що всіх, хто відслужив та виведений у резерв, можуть швидко мобілізувати.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни уже не можуть дозволити собі достатню кількість продуктів — через проблеми російської економіки, спричинені війною і санкціями, вони стали менше їсти.