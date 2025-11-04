Военные указали на тревожные звоночки из России

Рубрики
Президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов, среди которых — закон о непрерывном военном призыве в течение всего года и закон, предусматривающий привлечение резервистов к защите критически важных объектов.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал решение Путина. По его словам, закон о непрерывном призыве не влияет на количество оккупантов на фронте.
По словам военного, то же количество будут призывать не шесть, а 12 месяцев — так проще работать системе.
Однако другой закон, который подписал Путин, военный считает звоночком. Речь идет о призыве резервистов. Сазонов объяснил, что всех отслуживших и выведенных в резерв могут быстро мобилизовать.
