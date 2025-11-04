Президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов, среди которых — закон о непрерывном военном призыве в течение всего года и закон, предусматривающий привлечение резервистов к защите критически важных объектов.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал решение Путина. По его словам, закон о непрерывном призыве не влияет на количество оккупантов на фронте.

"Выглядит так, что начинают "грести" весь год. Нет. Есть список тех, кто подлежит призыву. В России это с 18 лет плюс те, кто имел отсрочку. Раньше их призывали в течение полугода — три месяца весной и три месяца осенью", — пояснил он.

По словам военного, то же количество будут призывать не шесть, а 12 месяцев — так проще работать системе.

Однако другой закон, который подписал Путин, военный считает звоночком. Речь идет о призыве резервистов. Сазонов объяснил, что всех отслуживших и выведенных в резерв могут быстро мобилизовать.

"Официально — их будут привлекать для охраны критически важных объектов. Типа ПВО и рот охраны возле предприятий или железной дороги. Но ведь мы знаем, как российская "служба в тылу" или "работа на строительстве" моментально превращается в штурмовые группы. Вот это реальный резерв, за призывом которого можно следить. Тем более что там можно отобрать призывников лучших, чем 18-летние без опыта”, — объяснил боец ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне уже не могут позволить себе достаточное количество продуктов — из-за проблем российской экономики, вызванных войной и санкциями, они стали меньше есть.