Нардепы хватаются за голову: указали истинные намерения Путина по Украине

Кречмаровская Наталия
Мирный план, предложенный США, и украинские чиновники и эксперты называют выгодным для России. При этом звучали предложения соглашаться на эти условия. В Раде объяснили, почему возникают подобные заявления.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Черный заявил, что Россия открыла рынок на закупку украинских лидеров мнений, блогеров, публичных людей, политиков и, к сожалению, даже военных, которые должны продвигать их повестку дня и интересы. Такие случаи, по его словам, уже есть и их каждый день будет становиться больше.
Политик отметил, что все чаще звучат фразы о том, что срочно следует соглашаться на условия Москвы, потому что они уничтожат Украину. Но, по убеждению нардепа, капитуляция — не означает мир — это сродни уничтожению, но другим путем.
По его словам, это точно не о мире и не о готовности завершить войну.
Народный депутат убежден, что сегодня Украина и наши военные являются гарантом мира и спокойных ночей для всего мира. Поэтому, по его словам, партнеры и союзники должны, наконец, перестать бояться России и объединиться вокруг Украины в борьбе с оккупантами. Делать это нужно во всех областях: экономической, дипломатической и военной. Ибо только так можно заставить Россию навсегда отказаться от того, что она любит больше всего – насиловать и убивать.
