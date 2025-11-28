Мирный план, предложенный США, и украинские чиновники и эксперты называют выгодным для России. При этом звучали предложения соглашаться на эти условия. В Раде объяснили, почему возникают подобные заявления.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Черный заявил, что Россия открыла рынок на закупку украинских лидеров мнений, блогеров, публичных людей, политиков и, к сожалению, даже военных, которые должны продвигать их повестку дня и интересы. Такие случаи, по его словам, уже есть и их каждый день будет становиться больше.

Политик отметил, что все чаще звучат фразы о том, что срочно следует соглашаться на условия Москвы, потому что они уничтожат Украину. Но, по убеждению нардепа, капитуляция — не означает мир — это сродни уничтожению, но другим путем.

"Российский диктатор Путин практически повторил то же самое. Украина, мол, должна без боя освободить свои территории, которые Россия самовольно записала в свою так называемую "Конституцию". То есть, простыми словами, уйти. Сдать страну и предать ее людей. И это требование касается не только власти и президента, она касается каждого украинского гражданина", — пояснил народ.

По его словам, это точно не о мире и не о готовности завершить войну.

"Они открыто угрожают, что будут воевать, пока не уничтожат Украину. Поэтому наша общая позиция должна быть четко сильна и проста. Мир будет только на украинских условиях и только после того, как Россия окончательно потеряет возможность диктовать что-то силой или деньгами!", — подчеркнул политик.

Народный депутат убежден, что сегодня Украина и наши военные являются гарантом мира и спокойных ночей для всего мира. Поэтому, по его словам, партнеры и союзники должны, наконец, перестать бояться России и объединиться вокруг Украины в борьбе с оккупантами. Делать это нужно во всех областях: экономической, дипломатической и военной. Ибо только так можно заставить Россию навсегда отказаться от того, что она любит больше всего – насиловать и убивать.

"Зло должно быть уничтожено!", — подчеркнул политик.

