Жорстокий удар РФ: у якій області є «приліт» у багатоквартирний будинок

Під час російської атаки на 7 лютого на Рівненщині зафіксували влучання у багатоквартирний житловий будинок. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Рівненської ОВА.

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Поки що немає подробиць влучення. Глава ОВА Олександр Коваль перебуває на місці події.

Крім цього, під час нічної атаки двоє людей отримали поранення.

Наразі в області є знеструмлення, за даними влади, можуть виникати проблеми із водопостачанням.

російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на ключові об'єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася за аварійною допомогою до Польщі. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністр зазначив, що російські удари були спрямовані по підстанціям та повітряним лініям напругою 750 кВ та 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі. Також ворог атакував об'єкти генерації, зокрема, Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС.

країна-агресор здійснила чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у Києві та більшості регіонів запровадили аварійні відключення. Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Слідкуйте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", — повідомили в Укренерго.



