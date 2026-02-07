Жестокий удар РФ: в какой области есть «прилет» в многоквартирный дом

Во время российской атаки на 7 февраля в Ровенской области зафиксировали попадание во многоквартирный жилой дом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Ровенской ОВА.

Ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

Пока нет подробностей попадания. Глава ОВА Александр Коваль находится на месте происшествия.

Кроме этого, во время ночной атаки два человека получили ранения.

Сейчас в области есть обесточивание, по данным властей, могут возникать проблемы с водоснабжением.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска совершили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью в Польшу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Министр отметил, что российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются ключевыми элементами украинской энергосети. Также враг атаковал объекты генерации, в частности, Бурштынскую ТЭС и Добротворскую ТЭС.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор осуществила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. Вследствие нанесенных врагом повреждений в Киеве и большинстве регионов ввели аварийные отключения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

"Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", — сообщили в Укрэнерго.



