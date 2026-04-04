Жорстокий удар РФ по Нікополю: багато загиблих

Кравцев Сергей
Російські терористичні війська завдали удару по Нікополю в Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще 19 отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Удар по Нікополі. Фото: прокуратура
За його словами, серед поранених – 14-річна дівчинка, яка зараз перебуває у лікарні. Медики оцінюють її стан як тяжкий.
російські окупанти в ніч на суботу атакували Суми дронами, внаслідок чого зафіксовано попадання в багатоповерхівку, де одразу виникла сильна пожежа. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Глава області зазначив, що росіяни вдарили по обласному центру ударними БПЛА. Піднялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки у Зарічному районі.
Водночас в.о. мера Сум Артем Кобзар додав, що було зафіксовано три вибухи. Також було ще одне влучення у дворі у цьому ж районі.
