Жорстокий удар РФ по Нікополю: багато загиблих

Російські терористичні війська завдали удару по Нікополю в Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще 19 отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Удар по Нікополі. Фото: прокуратура

"Ворог завдав удару FPV-дронами. Виникла пожежа. Зруйновано торгові павільйони і магазин. Загинули п'ятеро людей — 3 жінки і 2 чоловіки", — зазначив голова області.

За його словами, серед поранених – 14-річна дівчинка, яка зараз перебуває у лікарні. Медики оцінюють її стан як тяжкий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти в ніч на суботу атакували Суми дронами, внаслідок чого зафіксовано попадання в багатоповерхівку, де одразу виникла сильна пожежа. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Глава області зазначив, що росіяни вдарили по обласному центру ударними БПЛА. Піднялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки у Зарічному районі.

Водночас в.о. мера Сум Артем Кобзар додав, що було зафіксовано три вибухи. Також було ще одне влучення у дворі у цьому ж районі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 3 квітня, російські загарбники вдарили керованими авіабомбами Шосткінської громади в Сумській області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"В результаті одного з ударів по Шостці загинула 59-річна жінка. Серед поранених – її рідні. Цього ранку ворог ударив по Шостці чотирма КАБами. Під ударом – приватні житлові будинки, багатоповерхівка", — зазначив голова області.

