Жестокий удар РФ по Никополю: много погибших

Российские террористические войска нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек, еще 19 получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Удар по Никополю. Фото: прокуратура

"Враг нанес удар FPV-дронами. Возник пожар. Разрушены торговые павильоны и магазин. Погибли пять человек — 3 женщины и 2 мужчины", — отметил глава области.

По его словам, среди раненых – 14-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

"Враг нанес удар FPV-дронами. Возник пожар. Разрушены торговые павильоны и магазин. Погибли пять человек — 3 женщины и 2 мужчины", — отметил глава области.

Российские оккупанты в ночь на субботу атаковали Сумы дронами, в результате чего зафиксировано попадание в многоэтажку, где сразу возник сильный пожар. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Глава области отметил, что россияне ударили по областному центру ударными БпЛА. Поднялся пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе.

В то же время и.о. мэра Сум Артем Кобзарь добавил, что было зафиксировано три взрыва. Также было еще одно попадание во дворе в этом же районе.

Также издание "Комментарии" сообщало – 3 апреля, российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской общине в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"В результате одного из ударов по Шостке погибла 59-летняя женщина. Среди раненых – ее родные. В это утро враг ударил по Шостке четырьмя КАБами. Под ударом – частные жилые дома, многоэтажка", — отметил глава области.

Ранее "Комментарии" писали – начинается истерика: почему Россия атакует Украину среди дня.



