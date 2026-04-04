Начинается истерика: почему Россия атакует Украину среди дня

Российские войска в последнее время активнее применяют ударные дроны типа "Шахед" в дневное время, что может свидетельствовать об изменении тактики и новых подходах к наведению беспилотников. Какую цель преследуют такие атаки? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Новые "Шахеды" труднее сбивать именно днем

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что страна-агрессор перешла от ночных атак дронами к дневным, потому что новые "Шахеды" труднее сбивать именно днем. Кроме того, дневные атаки заставляют предприятия останавливать бьющее по экономике производство даже без физических разрушений.

По словам эксперта, старые образцы "Шахедов" летали по заранее запрограммированному маршруту – на инерционной навигации и GPS. Ночью их сбивали реже, потому что мобильным огневым группам со стрелковым оружием сложнее действовать в темноте.

"Сейчас ситуация изменилась. Дроны-перехватчики не нуждаются в визуальном контакте – они видят тепловой след "Шахеда". Поэтому лететь ночью уже опаснее. К тому же, новые образцы перешли на mesh-сеть, и каждый дрон является ретранслятором, а сам аппарат управляется оператором в реальном времени", – пояснил Нарожный.

Он уточнил, благодаря этому оператор видит видеосигнал и может наводить "Шахед" на движущуюся цель – например, поезд на рельсах. Это не FPV-дрон, но управляемость достаточна для поражения медленных движущихся объектов.

Эксперт отметил, что раньше глушение GPS сбивало дроны с запланированного маршрута, теперь они работают независимо от GPS-сигнала и средства РЭБ на них практически не действуют.

"Днем работает огромное количество предприятий – и во время тревоги, особенно на индустриальных объектах со станками и оборудованием, производство останавливается для безопасности людей и техники. Это огромный удар по экономике, потому что тревога может занять несколько часов", – сказал Нарожный.

Россияне пытаются создать психологическое давление на наше общество

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отметил, россияне сейчас берут нас "на испуг". Им нужно как-то отчитываться перед своими "холопами", что они побеждают, что начали новое наступление. Кроме того, это может происходить в унисон с новым наступлением россиян, потому что сегодня уже снова его анонсировали. Две предыдущие попытки у них провалились, были большие потери, но россияне должны удерживать в тонусе своих людей.

Поэтому им нужно рассказывать в России, что они круглосуточно обстреливают Украину и что все живое сидит по подвалам. Но ведь такого нет. Для понимания ситуации: в феврале россияне запустили примерно сотню ракет Х-101, а в марте – 42, и все были сбиты. "Кинжалов" в феврале – 3, в марте – 1. "Цирконов" в феврале было 14, а в марте – 4", – отметил эксперт.

При этом он отметил, что дронов у россиян стало больше. Не за счет производства "Шахедов", а из-за появления "Италмасов" и подобных. За март их прилетело почти на 1400 больше, чем в прошлом месяце. То есть рост есть. При этом эти ударные дроны более опасны, потому что управляемы, но имеют меньшую дальность – около 500 км и несут от 17 до 28 кг взрывчатки. В то время как "Шахед" имеет боевую часть от 50 до 90 кг и дальность не менее полутора тысяч километров.

"Россияне пытаются оказать психологическое давление на наше общество. Если мы видим столь резкий рост пусков ударных средств по Украине, это значит, что враг опустошает склады. Ибо на 10-20% могут быть небольшие оперативные запасы и могло немного возрасти производство – но не в разы. Такого быть не может. Это значит, что они использовали свои резервы за последнее время", – заметил Романенко.

Читайте на портале "Комментарии" — РФ решила устроить ужас: подняла "Кинжалы" и стратегическую авиацию.



