Починається істерика: чому Росія атакує Україну серед дня

Кравцев Сергей
Російські війська останнім часом активніше застосовують ударні дрони типу "Шахед" у денний час, і це може свідчити про зміну тактики та нові підходи до наведення безпілотників. Яку мету мають такі атаки? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що країна-агресор перейшла від нічних атак дронами до денних, бо нові "Шахеди" важче збивати саме вдень. Окрім того, денні атаки змушують підприємства зупиняти виробництво, що б’є по економіці навіть без фізичних руйнувань.
За словами експерта, старі зразки "Шахедів" літали по заздалегідь запрограмованому маршруту – на інерційній навігації та GPS. Вночі їх збивали рідше, бо мобільним вогневим групам зі стрілецькою зброєю складніше діяти в темряві.
Він уточнив, завдяки цьому оператор бачить відеосигнал і може наводити "Шахед" на рухому ціль – наприклад, потяг на рейках. Це не FPV-дрон, але керованість достатня для ураження повільних рухомих об’єктів.
Експерт зазначив, раніше глушіння GPS збивало дрони з запланованого маршруту, тепер вони працюють незалежно від GPS-сигналу і засоби РЕБ на них практично не діють.
Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, росіяни зараз беруть нас "на переляк". Їм потрібно якось звітувати перед своїми "холопами", що вони перемагають, що почали новий наступ. Крім того, це може відбуватися в унісон із новим наступом росіян, бо сьогодні вже знову його анонсували. Дві попередні спроби в них провалилися, були великі втрати, але росіяни мають тримати в тонусі своїх людей.
При цьому він зауважив, що дронів у росіян побільшало. Не за рахунок виробництва "Шахедів", а через появу "Італмасів" та подібних. За березень їх прилетіло майже на 1400 більше, ніж у попередньому місяці. Тобто зростання є. При цьому ці ударні дрони більш небезпечні, бо керовані, але мають меншу дальність — близько 500 км і несуть від 17 до 28 кг вибухівки. Тоді як "Шахед" має бойову частину від 50 до 90 кг і дальність щонайменше до півтори тисячі кілометрів.
