Починається істерика: чому Росія атакує Україну серед дня

Російські війська останнім часом активніше застосовують ударні дрони типу "Шахед" у денний час, і це може свідчити про зміну тактики та нові підходи до наведення безпілотників. Яку мету мають такі атаки? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед".

Нові "Шахеди" важче збивати саме вдень

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що країна-агресор перейшла від нічних атак дронами до денних, бо нові "Шахеди" важче збивати саме вдень. Окрім того, денні атаки змушують підприємства зупиняти виробництво, що б’є по економіці навіть без фізичних руйнувань.

За словами експерта, старі зразки "Шахедів" літали по заздалегідь запрограмованому маршруту – на інерційній навігації та GPS. Вночі їх збивали рідше, бо мобільним вогневим групам зі стрілецькою зброєю складніше діяти в темряві.

"Зараз ситуація змінилась. Дрони-перехоплювачі не потребують візуального контакту – вони бачать тепловий слід "Шахеда". Тому летіти вночі вже небезпечніше. До того ж нові зразки перейшли на mesh-мережу, і кожен дрон є ретранслятором, а сам апарат керується оператором в реальному часі", – пояснив Нарожний.

Він уточнив, завдяки цьому оператор бачить відеосигнал і може наводити "Шахед" на рухому ціль – наприклад, потяг на рейках. Це не FPV-дрон, але керованість достатня для ураження повільних рухомих об’єктів.

Експерт зазначив, раніше глушіння GPS збивало дрони з запланованого маршруту, тепер вони працюють незалежно від GPS-сигналу і засоби РЕБ на них практично не діють.

"Удень працює величезна кількість підприємств – і під час тривоги, особливо на індустріальних об’єктах із верстатами та обладнанням, виробництво зупиняється для безпеки людей і техніки. Це величезний удар по економіці, бо тривога може тривати кілька годин", – сказав Нарожний.

Росіяни намагаються створити психологічний тиск на наше суспільство

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, росіяни зараз беруть нас "на переляк". Їм потрібно якось звітувати перед своїми "холопами", що вони перемагають, що почали новий наступ. Крім того, це може відбуватися в унісон із новим наступом росіян, бо сьогодні вже знову його анонсували. Дві попередні спроби в них провалилися, були великі втрати, але росіяни мають тримати в тонусі своїх людей.

"Тому їм потрібно розповідати в Росії, що вони цілодобово обстрілюють Україну і що все живе сидить по підвалах. Але ж такого немає. Для розуміння ситуації: у лютому росіяни запустили приблизно сотню ракет Х-101, а в березні — 42, і всі були збиті. "Кинджалів" у лютому — 3, у березні — 1. "Цирконів" у лютому було 14, а в березні – 4", – зазначив експерт.

При цьому він зауважив, що дронів у росіян побільшало. Не за рахунок виробництва "Шахедів", а через появу "Італмасів" та подібних. За березень їх прилетіло майже на 1400 більше, ніж у попередньому місяці. Тобто зростання є. При цьому ці ударні дрони більш небезпечні, бо керовані, але мають меншу дальність — близько 500 км і несуть від 17 до 28 кг вибухівки. Тоді як "Шахед" має бойову частину від 50 до 90 кг і дальність щонайменше до півтори тисячі кілометрів.

"Росіяни намагаються створити психологічний тиск на наше суспільство. Якщо ми бачимо такий різкий ріст пусків ударних засобів по Україні, це означає, що ворог спустошує склади. Бо на 10-20% можуть бути невеликі оперативні запаси і могло трохи зрости виробництво — але не в рази. Такого не може бути. Це означає, що вони використали свої резерви за останній час", – зауважив Романенко.

