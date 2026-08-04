Жорстокий удар РФ КАБами по Сумах: серед загиблих діти

У Сумах від російських ударів КАБами загинули дві дитини: дівчатка 5 та 10 років. Також серед загиблих 75-річна жінка. Як передає портал "Коментарі", про це повідомили у поліції.

Удар по Сумах. Фото: Поліція

Також травмовано 69-річну жінку, ще дві жінки віком 32 і 42 роки зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, внаслідок влучення російського дрону травмовано 37-річного чоловіка в Сумській громаді.

Варто зазначити, що в ніч на 4 серпня російська армія завдала удару по Сумах керованими авіабомбами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська в ніч проти 28 липня завдали нової серії ударів по Сумській області. Під вогнем опинилися обласний центр та селище Недригайлів. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, а рятувальники продовжують ліквідувати наслідки руйнувань.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, на околиці Сум російська авіація застосувала керовані авіабомби. Під удар потрапив житловий сектор, де пошкоджено будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські обстріли продовжують залишати після себе масштабні руйнування на Сумщині. З початку повномасштабного вторгнення в області пошкоджено та знищено тисячі житлових будинків, а на компенсації власникам держава вже направила значні кошти. Про це свідчить офіційна відповідь Сумської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Як повідомили в ОВА, станом на 23 липня 2026 року інформацію про пошкодження житлового фонду внесено до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Найбільше від російських атак постраждали прикордонні громади, які майже щодня перебувають під ударами артилерії, керованих авіабомб і безпілотників.



