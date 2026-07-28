Зверская атака РФ по Сумщине: авиабомбы сбросили сразу на два города

Российские войска в ночь на 28 июля нанесли новую серию ударов по Сумской области. Под огнем оказались областной центр и поселок Недригайлов. В результате атак пострадали мирные жители, а спасатели продолжают ликвидировать последствия разрушений.

Удары по Сумской области

Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, по окраине Сум российская авиация применила управляемые авиабомбы. Под удар попал жилой сектор, где повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате авиаудара пострадал как минимум один человек. Медики оказали ему необходимую помощь. На месте продолжается спасательная операция, специалисты обследуют разрушенные здания и проверяют, не остаются ли люди под завалами.

Одновременно российские военные атаковали ударным беспилотником поселок Недригайлов. Целью стал объект гражданской инфраструктуры. После попадания вспыхнул масштабный пожар, к ликвидации которого были привлечены подразделения ГСЧС.

По информации областной военной администрации, в Недригайлове ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние уточняется.

Российские войска продолжают регулярно применять против приграничных районов Сумской области управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. Под обстрелами оказываются жилые кварталы, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при угрозе немедленно укрываться в безопасных местах.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские обстрелы продолжают оставлять после себя масштабные разрушения в Сумской области. С начала полномасштабного вторжения в области повреждены и уничтожены тысячи жилых домов, а на компенсации владельцам государство уже направило значительные средства. Об этом свидетельствует официальный ответ Сумской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".



