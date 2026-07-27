Россия стирает Сумщину с карты: стали известны впечатляющие цифры разрушений

Российские обстрелы продолжают оставлять после себя масштабные разрушения в Сумской области. С начала полномасштабного вторжения в области повреждены и уничтожены тысячи жилых домов, а на компенсации владельцам государство уже направило значительные средства. Об этом свидетельствует официальный ответ Сумской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Сумская область

Как сообщили в ОВА, по состоянию на 23 июля 2026 года информация о повреждении жилищного фонда внесена в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Больше всего от российских атак пострадали пограничные общины, почти каждый день находящиеся под ударами артиллерии, управляемых авиабомб и беспилотников.

По данным администрации, в 2026 году на выплату компенсаций по программе "е-Восстановление" жителям области уже направлено более 113,7 млн. грн. за поврежденное жилье. Кроме того, владельцы полностью разрушенных домов получили еще сотни миллионов гривен компенсаций в виде жилищных сертификатов и других механизмов возмещения.

Самые большие выплаты за уничтоженное жилье получили жители приграничных общин Сумского и Шосткинского районов. В частности, значительные объемы компенсаций начислены жителям Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Миропольской, Великописаревской, Эсманской и других общин, регулярно терпящих российские удары.

В ответе на запрос также отмечается, что наибольшее количество поврежденных и полностью разрушенных частных домов приходится именно на приграничные населенные пункты. В то же время в крупных городах области, прежде всего в Сумах, существенно пострадал и многоквартирный жилищный фонд.

В ОВА подчеркнули, что комиссии органов местного самоуправления продолжают обследование поврежденных объектов. Данные в реестр вносятся постоянно, поэтому фактическое количество разрушенного жилья продолжает расти из-за новых российских атак.

В администрации также отметили, что информация о поврежденном и уничтоженном имуществе систематически обновляется, а жители области и дальше могут обращаться за получением компенсаций в рамках государственной программы "Восстановление" после проведения соответствующих обследований и внесения данных в государственный реестр.

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