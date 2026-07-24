Скільки переселенців отримали допомогу: у Луганській ОВА розкрили цифри

Луганська обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію про програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, які реалізуються у 2026 році. Відповідні дані були надані у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Переселенці з Луганської області

В ОВА повідомили, що одним із ключових напрямів залишається реалізація Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2025–2027 роки. Вона передбачає організацію оздоровлення дітей, батьки або законні представники яких зареєстровані в громадах Луганського, Алчевського, Довжанського та Ровеньківського районів Луганської області.

На виконання програми у 2026 році передбачено понад 1,6 млн грн. Станом на момент підготовки відповіді фактичні видатки вже склали 862,8 тис. грн. За ці кошти оздоровленням і відпочинком забезпечили 31 дитину, ще 13 дітей мають пройти оздоровлення у серпні.

Окрему увагу в адміністрації приділяють підтримці переселенців через гуманітарні проєкти. Зокрема, Луганська ОВА продовжує співпрацю з благодійним фондом "Україна на долонях" у межах проєкту "Луганщина згуртована", який спрямований на допомогу жителям області, що були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну.

За інформацією адміністрації, від початку 2026 року гуманітарну допомогу в рамках цього проєкту вже отримали 5 697 переселенців із Луганщини. Крім того, українським військовослужбовцям передали 1 675 комплектів необхідної допомоги.

В ОВА зазначили, що до кінця року планують і надалі реалізовувати соціальні та гуманітарні ініціативи спільно з міжнародними й благодійними організаціями. Водночас наголошується, що масштаби нових проєктів залежатимуть від обсягів залученого фінансування та підтримки партнерів.

У Луганській обласній військовій адміністрації підкреслили, що продовжують працювати над розширенням співпраці з міжнародними донорами для забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та інших жителів області, які постраждали внаслідок російської агресії.

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