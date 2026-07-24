Сколько переселенцев получили помощь: в Луганской ОВА раскрыли цифры

Луганская областная военная администрация обнародовала информацию о программах поддержки внутренне перемещенных лиц, реализуемых в 2026 году. Соответствующие данные были предоставлены в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Переселенцы из Луганской области

В ОВА сообщили, что одним из ключевых направлений остается реализация Областной программы оздоровления и отдыха детей на 2025-2027 годы. Она предусматривает организацию оздоровления детей, родители или законные представители которых зарегистрированы в общинах Луганского, Алчевского, Довжанского и Ровеньковского районов Луганской области.

На выполнение программы в 2026 году предусмотрено более 1,6 млн. грн. По состоянию на момент подготовки ответа фактические расходы составили 862,8 тыс. грн. За эти средства оздоровление и отдых обеспечили 31 ребенка, еще 13 детей должны пройти оздоровление в августе.

Отдельное внимание в администрации уделяется поддержке переселенцев через гуманитарные проекты. В частности, Луганская ОВА продолжает сотрудничество с благотворительным фондом "Украина на ладонях" в рамках проекта "Луганщина сплоченная", который направлен на помощь жителям области, вынужденным покинуть свои дома из-за полномасштабной войны.

По информации администрации, с начала 2026 года гуманитарную помощь в рамках этого проекта уже получили 5697 переселенцев из Луганщины. Кроме того, украинским военнослужащим передали 1675 комплектов необходимой помощи.

В ОВА отметили, что до конца года планируют и дальше реализовывать социальные и гуманитарные инициативы совместно с международными и благотворительными организациями. В то же время, отмечается, что масштабы новых проектов будут зависеть от объемов привлеченного финансирования и поддержки партнеров.

В Луганской областной военной администрации подчеркнули, что продолжают работать над расширением сотрудничества с международными донорами для обеспечения поддержки внутренне перемещенных лиц, военнослужащих и других жителей области, пострадавших в результате российской агрессии.

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