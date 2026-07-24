Жахливі кадри після прильотів на Київщині: Зеленський терміново звернувся до союзників (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові масовані російські удари по українських містах, повідомивши про значні жертви серед цивільного населення та наголосивши на необхідності якнайшвидшого посилення системи протиповітряної оборони України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У своєму зверненні глава держави зазначив, що на Київщині триває рятувальна операція після ракетної атаки РФ. За попередніми даними, внаслідок удару загинули шестеро людей, ще десятки отримали поранення. Рятувальники, медики та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях руйнувань, встановлюючи остаточні наслідки атаки та розшукуючи людей під завалами.

Окремо президент повідомив про наслідки авіаударів по Слов'янську. За його словами, російські війська застосували керовані авіабомби, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро дістали поранення. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та будівля консульської установи.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія систематично ігнорує норми міжнародного права та продовжує цілеспрямовані атаки на цивільне населення. Він підкреслив, що відповідальність за ці злочини має настати, а міжнародні партнери повинні усвідомлювати власну роль у захисті життя українців.

Особливий акцент президент зробив на зміцненні української протиповітряної оборони. За його словами, одним із головних пріоритетів сьогодні залишається постачання ракет для американських комплексів Patriot, які є одним із найефективніших засобів перехоплення російських балістичних і крилатих ракет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "далекобійні санкції" дісталися на вражаючу відстань: Зеленський розкрив деталі нових ударів по РФ.



