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Ужасные кадры после прилетов в Киевской области: Зеленский срочно обратился к союзникам (ФОТО)

Президент сообщил о десятках пострадавших и погибших на Киевщине и в Славянске, призвав партнеров срочно усилить украинскую противовоздушную оборону

24 июля 2026, 14:17
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные массированные российские удары по украинским городам, сообщив о значительных жертвах среди гражданского населения и отметив необходимость скорейшего усиления системы противовоздушной обороны Украины.

Ужасные кадры после прилетов в Киевской области: Зеленский срочно обратился к союзникам (ФОТО)

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В своем обращении глава государства отметил, что в Киевской области продолжается спасательная операция после ракетной атаки РФ. По предварительным данным, в результате удара погибли шесть человек, еще десятки получили ранения. Спасатели, медики и другие экстренные службы продолжают работать на местах разрушений, устанавливая окончательные последствия атаки и разыскивая людей под завалами.

Отдельно президент сообщил о последствиях авиаударов по Славянску. По его словам, российские войска применили управляемые авиабомбы, в результате чего погибли пять человек, еще девять получили ранения. Повреждения получили жилые дома, автомобили и здание консульского учреждения.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия систематически игнорирует нормы международного права и продолжает целенаправленные атаки на гражданское население. Он подчеркнул, что ответственность за эти преступления должна наступить, а международные партнеры должны осознавать свою роль в защите жизни украинцев.

Особый акцент президент сделал на укреплении украинской противовоздушной обороны. По его словам, одним из главных приоритетов сегодня остается поставка ракет для американских комплексов Patriot, являющихся одним из самых эффективных средств перехвата российских баллистических и крылатых ракет.

Также издание "Комментарии" сообщало – "дальнобойные санкции" достались поразительное расстояние: Зеленский раскрыл детали новых ударов по РФ.

Ужасные кадры после прилетов в Киевской области: Зеленский срочно обратился к союзникам (ФОТО) - фото 2

Ужасные кадры после прилетов в Киевской области: Зеленский срочно обратился к союзникам (ФОТО) - фото 2

Ужасные кадры после прилетов в Киевской области: Зеленский срочно обратился к союзникам (ФОТО) - фото 2

Ужасные кадры после прилетов в Киевской области: Зеленский срочно обратился к союзникам (ФОТО) - фото 2




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