Росія стирає Сумщину з карти: стали відомі вражаючі цифри руйнувань

Російські обстріли продовжують залишати після себе масштабні руйнування на Сумщині. Від початку повномасштабного вторгнення в області пошкоджено та знищено тисячі житлових будинків, а на компенсації власникам держава вже спрямувала значні кошти. Про це свідчить офіційна відповідь Сумської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Сумська область

Як повідомили в ОВА, станом на 23 липня 2026 року інформація про пошкодження житлового фонду внесена до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Найбільше від російських атак постраждали прикордонні громади, які майже щодня перебувають під ударами артилерії, керованих авіабомб і безпілотників.

За даними адміністрації, у 2026 році на виплату компенсацій за програмою "єВідновлення" жителям області вже спрямовано понад 113,7 млн грн за пошкоджене житло. Крім того, власники повністю зруйнованих будинків отримали ще сотні мільйонів гривень компенсацій у вигляді житлових сертифікатів та інших механізмів відшкодування.

Найбільші виплати за знищене житло отримали мешканці прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів. Зокрема, значні обсяги компенсацій нараховано жителям Юнаківської, Хотінської, Краснопільської, Миропільської, Великописарівської, Есманської та інших громад, які регулярно зазнають російських ударів.

У відповіді на запит також зазначається, що найбільша кількість пошкоджених і повністю зруйнованих приватних будинків припадає саме на прикордонні населені пункти. Водночас у великих містах області, насамперед у Сумах, суттєво постраждав і багатоквартирний житловий фонд.

В ОВА наголосили, що комісії органів місцевого самоврядування продовжують обстеження пошкоджених об'єктів. Дані до реєстру вносяться постійно, тому фактична кількість зруйнованого житла продовжує зростати через нові російські атаки.

В адміністрації також зазначили, що інформація щодо пошкодженого та знищеного майна систематично оновлюється, а мешканці області й надалі можуть звертатися за отриманням компенсацій у межах державної програми "єВідновлення" після проведення відповідних обстежень та внесення даних до державного реєстру.

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