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Звіряча атака РФ по Сумщині: авіабомби скинули одразу на два міста

Після атаки КАБами триває рятувальна операція, а ударний дрон спричинив пожежу на об'єкті цивільної інфраструктури

28 липня 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Російські війська в ніч на 28 липня завдали нової серії ударів по Сумській області. Під вогнем опинилися обласний центр та селище Недригайлів. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, а рятувальники продовжують ліквідувати наслідки руйнувань.

Звіряча атака РФ по Сумщині: авіабомби скинули одразу на два міста

Удари по Сумській області

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, на околиці Сум російська авіація застосувала керовані авіабомби. Під удар потрапив житловий сектор, де пошкоджено будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок авіаудару постраждала як мінімум одна людина. Медики надали йому необхідну допомогу. На місці триває рятувальна операція, фахівці обстежують зруйновані будинки та перевіряють, чи не залишаються люди під завалами.

Водночас російські військові атакували ударним безпілотником селище Недригайлів. Метою став об'єкт громадянської інфраструктури. Після потрапляння спалахнула масштабна пожежа, до ліквідації якої було залучено підрозділи ДСНС.

За інформацією обласної військової адміністрації, у Недригайлові поранення отримали троє людей. Усім постраждалим надається медична допомога, їхній стан уточнюється.

Російські війська продовжують регулярно застосовувати проти прикордонних районів Сумської області керовані авіабомби та ударні безпілотники. Під обстрілами опиняються житлові квартали, підприємства та об'єкти цивільної інфраструктури. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та при загрозі негайно ховатися у безпечних місцях.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські обстріли продовжують залишати після себе масштабні руйнування в Сумській області. З початку повномасштабного вторгнення в області пошкоджено та знищено тисячі житлових будинків, а на компенсації власникам держава вже направила значні кошти. Про це свідчить офіційна відповідь Сумської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".




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Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2987
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