Жестокий удар РФ КАБами по Сумах: среди погибших дети

В Сумах от российских ударов КАБами погибли два ребенка: девочки 5 и 10 лет. Также среди погибших 75-летняя женщина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в полиции.

Удар по Сумах. Фото: Полиция

Также травмирована 69-летняя женщина, еще две женщины в возрасте 32 и 42 года подверглись острой реакции на стресс.

Кроме того, в результате попадания российского дрона травмирован 37-летний мужчина в Сумской громаде.

Стоит отметить, в ночь на 4 августа российская армия нанесла удар по Сумам управляемыми авиабомбами.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска в ночь на 28 июля нанесли новую серию ударов по Сумской области. Под огнем оказались областной центр и поселок Недригайлов. В результате атак пострадали мирные жители, а спасатели продолжают ликвидировать последствия разрушений.

Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, по окраине Сум российская авиация применила управляемые авиабомбы. Под удар попал жилой сектор, где повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские обстрелы продолжают оставлять после себя масштабные разрушения в Сумской области. С начала полномасштабного вторжения в области повреждены и уничтожены тысячи жилых домов, а на компенсации владельцам государство уже направило значительные средства. Об этом свидетельствует официальный ответ Сумской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Как сообщили в ОВА, по состоянию на 23 июля 2026 года информация о повреждении жилищного фонда внесена в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Больше всего от российских атак пострадали пограничные общины, почти каждый день находящиеся под ударами артиллерии, управляемых авиабомб и беспилотников.



