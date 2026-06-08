"Жодних ілюзій і спецпосланців": ексголова НАТО пояснив, як потрібно зламати Кремль

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Slava Kot
Колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен закликав Європу відмовитися від ілюзій швидкого діалогу з Росією та натомість зосередитися на стратегії "миру через силу". На його думку, Кремль реагує лише на реальний тиск, зокрема військовий, економічний і політичний.
Андерс Фог Расмуссен. Фото з відкритих джерел
У колонці для The Economist Андерс Фог Расмуссен застеріг, що саме посилення позицій України та Заходу має передувати будь-яким спробам призначення спеціальних посланців або нових переговорних форматів з Москвою.
Як наслідок, ексочільник НАТО окреслив три стратегічні кроки, які, на його переконання, мають змінити баланс сил у війні Росії проти України.
Расмуссен закликає посилити підтримку українських далекобійних ударів по російській військовій інфраструктурі, а також перекрити канали постачання критичних компонентів для озброєнь. Особливу увагу він приділяє боротьбі з постачанням мікроелектроніки та хімічних матеріалів через треті країни, а також протидії "тіньовому флоту", який забезпечує експорт російської нафти.
Політик попереджає, що майбутня зима стане черговим випробуванням для енергосистеми України через російські удари. Расмуссен пропонує ЄС активніше використовувати обладнання з виведених з експлуатації електростанцій для швидкого відновлення української генерації. За його словами, кожен відновлений мегават зміцнює позиції Києва на майбутніх переговорах.
Расмуссен називає перспективу членства України в Європейському Союзі найпотужнішим довгостроковим сигналом для Кремля. На його думку, Москва не має можливості заблокувати цей процес, а отже, саме євроінтеграція може стати стратегічною гарантією безпеки для України. Політик також закликав подолати внутрішні блокування рішень у ЄС, згадавши позицію Угорщини часів Орбана.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як нова "тиха" операція України може примусити Росію піти на закінчення війни.
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