Україна розгортає нову фазу своєї військової кампанії, мета якої полягає у поступовому примусі Росії до переговорів і закінчені війни. На відміну від масштабного, але невдалого контрнаступу 2023 року, нинішня стратегія базується не на лінійних проривах, а на системному виснаженні російської логістики та інфраструктури. Про це йдеться в аналітичній статті The Telegraph.

Україна запускає нову стратегію тиску на Росію. Фото з відкритих джерел

Як зазначає The Telegraph, пів року тому позиції Москви виглядали сильнішими. Російські війська поступово просувалися, тоді як Україна відчувала дефіцит ресурсів. Однак сьогодні ситуація змінюється: українські безпілотники дедалі частіше завдають ударів по складах, паливній інфраструктурі та транспортних маршрутах на окупованих територіях та в глибині Росії.

Одним із ключових напрямків ударів стала траса Р-280, яка з’єднує Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і Кримом. Саме вона забезпечує постачання російських військ, і саме там останніми тижнями регулярно знищується техніка, зокрема вантажівки та бензовози.

Як пише видання, Україна відроджує концепцію ізоляції Криму, яку намагалася реалізувати під час контрнаступу 2023 року. Але тепер замість танкових колон використовуються ударні дрони. Один з архітекторів попереднього плану, український генерал Михайло Забродський, зазначає, що після невдачі 2023 року сама ідея не зникла, а трансформувалася.

"Після відсутності успіху контрнаступу ідея ізоляції Криму знову повернулася. Сьогодні кількість і якість ударних дронів Збройних сил України дозволяють реалізувати такий план", — цитує видання слова українського генерала.

Однак Забродський зауважує, що ізоляція Криму не стане "чарівним рішенням". Росія, ймовірно, шукатиме альтернативні маршрути постачання та нові способи захисту.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк підкреслює, що нинішня стратегія має більш обмежену мету, ніж плани 2023 року, які передбачали звільнення окупованих територій. За його словами, тепер основна ідея полягає у стабілізації фронту та поступовому виснаженні РФ.

"Уся ідея полягала в тому, що якщо вони не можуть підтримувати фронт, то наземна війна мертва – наземна війна в цій зоні буде завершена", — пояснює Загороднюк.

Видання вказує, що під час контрнаступу 2023 року Україна анонсувала свої плани і Росія готувалася до оборони, то тепер ніхто точно не знає, який буде наступний крок. Як підсумовує The Telegraph, саме технологічна перевага у сфері безпілотників і здатність системно тиснути на російську логістику можуть визначити подальший хід війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про "закриті контакти" з Україною щодо переговорів для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що The Independent пише, що з Путіним відбувається щось дивне.