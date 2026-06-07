Украина меняет стратегию: как новая "тихая операция" может заставить Россию пойти на конец войны

Украина разворачивает новую фазу своей военной кампании, цель которой состоит в постепенном принуждении России к переговорам и окончанию войны. В отличие от масштабного, но неудачного контрнаступления 2023 года, нынешняя стратегия базируется не на линейных прорывах, а на системном истощении российской логистики и инфраструктуры. Об этом говорится в аналитической статье The Telegraph.

Украина запускает новую стратегию давления на Россию. Фото из открытых источников

Как отмечает The Telegraph, полгода назад позиции Москвы выглядели сильнее. Российские войска постепенно продвигались, в то время как Украина испытывала дефицит ресурсов. Однако сегодня ситуация меняется: украинские беспилотники все чаще наносят удары по складам, топливной инфраструктуре и транспортным маршрутам на оккупированных территориях и в глубине России.

Одним из ключевых направлений ударов стала трасса Р-280, соединяющая Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Крымом. Именно она обеспечивает поставки российских войск, и именно там в последние недели регулярно уничтожается техника, в том числе грузовики и бензовозы.

Как пишет издание, Украина возрождает концепцию изоляции Крыма, которую пыталась воплотить во время контрнаступления 2023 года. Но теперь вместо танковых колонн используются ударные дроны. Один из архитекторов предварительного плана, украинский генерал Михаил Забродский, отмечает, что после неудачи 2023 года сама идея не исчезла, а трансформировалась.

"После отсутствия успеха контрнаступления идея изоляции Крыма снова вернулась. Сегодня количество и качество ударных дронов Вооруженных сил Украины позволяют реализовать такой план", — цитирует издание слова украинского генерала.

Однако Забродский отмечает, что изоляция Крыма не станет "волшебным решением". Россия, вероятно, будет искать альтернативные маршруты и новые способы защиты.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает, что нынешняя стратегия преследует более ограниченные цели, чем планы 2023 года, которые предусматривали освобождение оккупированных территорий. По его словам, теперь основная идея состоит в стабилизации фронта и постепенном истощении РФ.

"Вся идея заключалась в том, что если они не могут поддерживать фронт, то наземная война мертва – наземная война в этой зоне будет завершена", – объясняет Загороднюк.

Издание указывает, что во время контрнаступления 2023 года Украина анонсировала свои планы и Россия готовилась к обороне, теперь никто точно не знает, какой будет следующий шаг. Как подытоживает The Telegraph, именно технологическое преимущество в сфере беспилотников и способность системно давить на российскую логистику могут определить дальнейший ход войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о "закрытых контактах" с Украиной по поводу переговоров для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что The Independent пишет, что с Путиным происходит что-то странное.