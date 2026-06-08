"Никаких иллюзий и спецпосланников": экс-генсек НАТО объяснил, как нужно сломать Кремль

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен призвал Европу отказаться от иллюзий быстрого диалога с Россией и сосредоточиться на стратегии "мира через силу". По его мнению, Кремль реагирует только на реальное давление, в том числе военное, экономическое и политическое.

Андерс Фог Расмуссен. Фото из открытых источников

В колонке для The Economist Андерс Фог Расмуссен предостерег, что именно усиление позиций Украины и Запада должно предпринимать любые попытки назначения специальных посланников или новых переговорных форматов с Москвой.

"Они уважают только силу", — пишет Расмуссен о руководстве России и дискуссиях в Европе о возможных контактах с Кремлем.

Как следствие, экс-глава НАТО очертил три стратегических шага, которые, по его убеждению, должны изменить баланс сил в войне России против Украины.

Первый шаг: давление на военную экономику РФ

Расмуссен призывает усилить поддержку украинских дальнобойных ударов по российской военной инфраструктуре, а также перекрыть каналы снабжения критических компонентов для вооружений. Особое внимание он уделяет борьбе со снабжением микроэлектроники и химических материалов через третьи страны, а также противодействию "теневому флоту", обеспечивающему экспорт российской нефти.

Второй шаг: восстановление Украины

Политик предупреждает, что предстоящая зима станет очередным испытанием для энергосистемы Украины из-за российских ударов. Расмуссен предлагает ЕС активнее использовать оборудование из выведенных из эксплуатации электростанций для быстрого восстановления украинского поколения. По его словам, каждый восстановленный мегаватт укрепляет позиции Киева на предстоящих переговорах.

Третий шаг: путь Украины в ЕС

Расмуссен называет перспективу членства Украины в Европейском Союзе мощнейшим долгосрочным сигналом для Кремля. По его мнению, Москва не имеет возможности заблокировать этот процесс, а значит именно евроинтеграция может стать стратегической гарантией безопасности для Украины. Политик также призвал преодолеть внутренние блокировки решений в ЕС, упомянув позицию Венгрии времен Орбана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как новая "тихая" операция Украины может заставить Россию пойти на окончание войны.

Также "Комментарии" писали о прекращении огня по линии фронта. Что думают украинцы о таком мире с Россией.