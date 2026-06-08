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Припинення вогню по лінії фронту: що думають українці про такий мир

КМІС показав, як українці ставляться до припинення вогню за лінією фронту.

8 червня 2026, 11:00
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Slava Kot

Питання можливого припинення вогню за нинішньою лінією фронту залишається одним із найчутливіших для українського суспільства. Нове соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене у травні-червні 2026 року, показує, що ключовим фактором для громадської думки є не сам факт зупинки бойових дій, а гарантії безпеки після цього.

Припинення вогню по лінії фронту: що думають українці про такий мир

Що думають українці про припинення вогню. Фото з відкритих джерел

Опитування моделювало чотири сценарії можливого перемир’я. У всіх випадках йшлося про збереження контролю Росії над окупованими територіями без їх офіційного визнання. Це питання за даними КМІС є "червоною лінією" для більшості українців.

Сценарій 1. Без гарантій безпеки

Найменш прийнятним для українців виявився сценарій повного припинення вогню без будь-яких гарантій безпеки або додаткової військової допомоги. У цьому випадку 61% респондентів категорично відкидають таку пропозицію, і лише 32% готові її підтримати, хоча переважно вказують, що це буде важкий варант.

Сценарій 2. Обмежена європейська присутність

Коли йдеться про розміщення європейських військ далеко від лінії фронту без участі у бойових діях у разі нового нападу РФ, ставлення стає дещо м’якшим. 42% українців підтримують такий варіант, але 49% усе ще проти. Це свідчить про обережне сприйняття "символічних" гарантій безпеки.

Сценарій 3. Зброя і гроші від союзників

Якщо ж Україна отримує масштабну військову та фінансову підтримку від союзників, зокрема ракети, озброєння та інші ресурси, то рівень схвалення припинення бойових дій по лінії фронту зростає до 53%. Водночас 37% все ще категорично відкидають такий сценарій.

Сценарій 4. Європейський щит

Найбільшу підтримку отримав сценарій, за якого європейські війська розміщуються поблизу фронту та беруть участь у бойових діях у разі нового російського вторгнення. У такому випадку 61% українців готові підтримати припинення вогню по лінії фронту, тоді як 33% виступають проти.

Припинення вогню по лінії фронту: що думають українці про такий мир - фото 2

Припинення вогню в Україні: що думають українці. Опитування КМІС

Дослідження КМІС чітко демонструє, що для українців припинення вогню можливе лише за умови надійних і реальних гарантій безпеки. Чим більш дієвими вони є, тим вищою стає готовність суспільства підтримати перемир’я з Росією по лінії фронту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі несподівано заявили про нове перемир’я у війні.

Також "Коментарі" писали, скільки громадян бачать Зеленського президентом після війни. Що показало опитування КМІС.



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Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1615&page=1
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