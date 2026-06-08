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Прекращение огня по линии фронта: что думают украинцы о таком мире

КМИС показал, как украинцы относятся к прекращению огня по линии фронта.

8 июня 2026, 11:00
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Slava Kot

Вопрос возможного прекращения огня по нынешней линии фронта остается одним из самых чувствительных для украинского общества. Новое социологическое исследование Киевского международного института социологии (КМИС), проведенное в мае-июне 2026 года, показывает, что ключевым фактором общественного мнения является не сам факт остановки боевых действий, а гарантии безопасности после этого.

Прекращение огня по линии фронта: что думают украинцы о таком мире

Что думают украинцы о прекращении огня. Фото из открытых источников

Опрос моделировал четыре сценария возможного перемирия. Во всех вариантах речь шла о сохранении контроля России над оккупированными территориями без их официального признания. Этот вопрос по данным КМИС является "красной линией" для большинства украинцев.

Сценарий 1. Без гарантий безопасности

Наименее приемлемым для украинцев оказался сценарий полного прекращения огня без каких-либо гарантий безопасности или дополнительной военной помощи. В этом случае 61% респондентов категорически отвергают такое предложение, и только 32% готовы его поддержать, хотя в основном указывают, что это будет тяжелый вариант.

Сценарий 2. Ограниченное европейское присутствие

Когда речь идет о размещении европейских войск вдали от линии фронта без участия в боевых действиях в случае нового нападения РФ, отношение становится более мягким. 42% украинцев поддерживают такой вариант, но 49% все еще против. Это свидетельствует об осторожном восприятии "символических" гарантий безопасности.

Сценарий 3. Оружие и деньги от союзников

Если Украина получает масштабную военную и финансовую поддержку от союзников, в частности ракеты, вооружения и другие ресурсы, то уровень одобрения прекращения боевых действий по линии фронта растет до 53%. В то же время 37% все еще категорически исключают такой сценарий.

Сценарий 4. Европейский щит

Наибольшую поддержку получил сценарий, при котором европейские войска размещаются вблизи фронта и участвуют в боевых действиях в случае нового российского вторжения. В таком случае 61% украинцев готовы поддержать прекращение огня по линии фронта, в то время как 33% выступают против.

Прекращение огня по линии фронта: что думают украинцы о таком мире - фото 2

Остановка огня в Украине: что думают украинцы. Опрос КМИС

Исследование КМИС четко демонстрирует, что для украинцев прекращение огня возможно только при надежных и реальных гарантиях безопасности. Чем более действенны они, тем выше становится готовность общества поддержать перемирие с Россией по линии фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле неожиданно заявили о новом перемирии в войне.

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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1615&page=1
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