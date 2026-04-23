Зеленський зробив заяву про компроміс із Путіним

Світові лідери мають поговорити із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб він припинив війну проти України. Пошук компромісів може спрацювати. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Йдеться про таких світових лідерів, як президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

При цьому Зеленський додав, що, якщо світ хоче зупинити Путіна, треба сказати йому, що він не має рації.

"Якщо ми почнемо якийсь діалог з Путіним, запитуючи: "Послухайте, ми маємо знайти для вас якийсь компроміс, і чи не будете ви такі люб'язні?", я не впевнений, що це спрацює. Путін винен", – наголосив український лідер.

