Зеленский сделал заявление о компромиссе с Путиным

Мировые лидеры должны поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы он прекратил войну против Украины. Поиск компромиссов может не сработать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Речь идет о таких мировых лидерах, как президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

При этом Зеленский добавил, что, если мир хочет остановить Путина, нужно сказать ему, что он не прав.

"Если мы начнем какой-то диалог с Путиным, спрашивая: "Послушайте, мы должны найти для вас какой-то компромисс, и не будете ли вы так любезны?", я не уверен, что это сработает. Путин виноват", – акцентировал украинский лидер.

