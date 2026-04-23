Зеленский сделал заявление о компромиссе с Путиным
Зеленский сделал заявление о компромиссе с Путиным

Зеленский считает, что приближением мира в Украине зависит от политической воли трех мировых лидеров Трампа, Си Циньпина и Нарендры Моди

23 апреля 2026, 07:28
Мировые лидеры должны поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы он прекратил войну против Украины. Поиск компромиссов может не сработать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. 

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Речь идет о таких мировых лидерах, как президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

При этом Зеленский добавил, что, если мир хочет остановить Путина, нужно сказать ему, что он не прав.

"Если мы начнем какой-то диалог с Путиным, спрашивая: "Послушайте, мы должны найти для вас какой-то компромисс, и не будете ли вы так любезны?", я не уверен, что это сработает. Путин виноват", – акцентировал украинский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский прокомментировал резонансные слухи о возможном переименовании восточных регионов страны в рамках международных переговоров. Глава государства четко дал понять, что Украина не использует никаких посторонних или навязанных терминов для обозначения своих территорий.

Зеленский акцентировал, что в официальном дискурсе и дипломатической переписке названия остаются неизменными и соответствуют Конституции Украины. Любые попытки превратить украинский восток в подконтрольную Украине зону с вымышленным названием (так называемый "Донниленд") недопустимы.

Также издание "Комментарии" сообщало – проблемы с противовоздушной обороной критические для Украины. Российские войска не прекращают обстрелы, применяя баллистические ракеты. Во время последнего массированного комбинированного обстрела, по данным воздушных сил, почти вся баллистика летела на Киев. Однако сбивать эти цели может быть нечем.




