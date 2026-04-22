Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал резонансные слухи о возможном переименовании восточных регионов страны в рамках международных переговоров. Глава государства четко дал понять, что Украина не использует никаких посторонних или навязанных терминов для обозначения своих территорий.

Зеленский акцентировал, что в официальном дискурсе и дипломатической переписке названия остаются неизменными и соответствуют Конституции Украины. Любые попытки превратить украинский восток в подконтрольную Украине зону с вымышленным названием (так называемый "Донниленд") недопустимы.

Глава государства подчеркнул, что в ходе обсуждения фигурирует только официальная топонимика:

"Во время моих переговоров других терминов, чем Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, территория Украины, других терминов нет", — заявил Владимир Зеленский.

Также Президент отметил, что данная позиция закреплена на бумаге и не подлежит ревизии.

"Соответственно, есть документы, в которых все это указано", — добавил лидер страны, отвергая любые спекуляции по юридическому статусу регионов.

Таким образом, официальный Киев в очередной раз подтвердил: Донетчина и Луганщина являются неотъемлемыми частями Украины и никакие манипуляции с названиями или статусами не рассматриваются как предмет для компромисса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что издание The New York Times опубликовало статью о неординарных стратегиях, к которым прибегали украинские представители во время переговоров с Вашингтоном. Чтобы найти общий язык с Белым домом и предотвратить полную потерю Донецкой и Луганской областей, украинская сторона предложила идею создания особого региона под названием "Донниленд".