Президент України Володимир Зеленський прокоментував резонансні чутки щодо можливого перейменування східних регіонів країни в межах міжнародних перемовин. Глава держави чітко дав зрозуміти, що Україна не використовує жодних сторонніх чи нав'язаних термінів для позначення своїх територій.

Зеленський акцентував, що в офіційному дискурсі та дипломатичній переписці назви залишаються незмінними та відповідають Конституції України. Будь-які спроби перетворити український схід на підконтрольну Україні зону з вигаданою назвою (так званий "Донніленд") є неприпустимими.

Глава держави підкреслив, що під час обговорень фігурує лише офіційна топоніміка:

"Під час моїх перемовин інших термінів, аніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає", — заявив Володимир Зеленський.

Також Президент зауважив, що ця позиція закріплена на папері і не підлягає ревізії.

"Відповідно є документи, в яких все це зазначено", — додав лідер країни, відкидаючи будь-які спекуляції щодо юридичного статусу регіонів.

Таким чином, офіційний Київ вкотре підтвердив: Донеччина та Луганщина є невід'ємними частинами України, і жодні маніпуляції з назвами чи статусами не розглядаються як предмет для компромісу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що видання The New York Times опублікувало статтю про неординарні стратегії, до яких вдавалися українські представники під час перемовин із Вашингтоном. Аби знайти спільну мову з Білим домом та запобігти повній втраті Донецької та Луганської областей, українська сторона запропонувала ідею створення особливого регіону під назвою "Донніленд".