Зеленский озвучил тревожное предупреждение: к чему готовиться украинцам

Проблемы с противовоздушной обороной критические для Украины. Российские войска не прекращают обстрелы, применяя баллистические ракеты. Во время последнего массированного комбинированного обстрела, по данным воздушных сил, почти вся баллистика летела на Киев. Однако сбивать эти цели может быть нечем.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал проблемы с достаточным количеством ракет в ПВО. В эфире нидерландской политической программы Buitenhof он заявил, что запасы ПВО могут закончиться на любой неделе из-за интенсивности атак. По его словам, у Украины есть решение для борьбы с дронами, но остро нуждается в противобаллистической ПВО.

"У нас есть все, чтобы уничтожать "шахеды", но нет достаточно систем Patriot или подобных. Мы сможем это сделать. Мы будем производить. Нам нужно больше времени. Мы сделаем это сами или с некоторыми европейцами", — пояснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что потребность в ПВО напрямую зависит от интенсивности российских атак, продолжающихся фактически непрерывно.

