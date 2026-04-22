Война с Россией Зеленский озвучил тревожное предупреждение: к чему готовиться украинцам
Зеленский озвучил тревожное предупреждение: к чему готовиться украинцам

Президент Украины Зеленский предупредил, что ракеты Patriot могут скоро закончиться

22 апреля 2026, 19:14
Кречмаровская Наталия

Проблемы с противовоздушной обороной критические для Украины. Российские войска не прекращают обстрелы, применяя баллистические ракеты. Во время последнего массированного комбинированного обстрела, по данным воздушных сил, почти вся баллистика летела на Киев. Однако сбивать эти цели может быть нечем.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал проблемы с достаточным количеством ракет в ПВО. В эфире нидерландской политической программы Buitenhof он заявил, что запасы ПВО могут закончиться на любой неделе из-за интенсивности атак. По его словам, у Украины есть решение для борьбы с дронами, но остро нуждается в противобаллистической ПВО.

"У нас есть все, чтобы уничтожать "шахеды", но нет достаточно систем Patriot или подобных. Мы сможем это сделать. Мы будем производить. Нам нужно больше времени. Мы сделаем это сами или с некоторыми европейцами", — пояснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что потребность в ПВО напрямую зависит от интенсивности российских атак, продолжающихся фактически непрерывно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали заявления Зеленского. Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал некоторые заявления Зеленского. Так, по словам президента, Россия может готовиться к всеобщей мобилизации. На это, пояснил Зеленский, указывает ограничение интернета, соцсетей и т.д. По словам народного депутата, этот вопрос несет самые большие риски как раз для Украины. Он акцентировал, почему Зеленский сидит и размышляет и не говорит, что будет делать Украина.

Нардеп подчеркнул, что воевать с Россией количеством людей не вариант, именно поэтому Украине нужен мир. Лучше всего, по его словам, остановить войну к этой мобилизации.




Источник: https://t.me/novynylive/195427
