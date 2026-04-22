Зеленський озвучив тривожне попередження: до чого готуватися українцям

Проблеми з протиповітряною обороною критичні для України. Російські війська не припиняють обстріли, застосовуючи балістичні ракети. Під час останнього масованого комбінованого обстрілу, за даними Повітряних сил, майже вся балістика летіла на Київ. Однак збивати ці цілі може бути нічим.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на проблемах з достатньою кількістю ракет до ППО. В етері нідерландської політичної програми Buitenhof він заявив, що запаси ППО можуть закінчитися будь-якого тижня через інтенсивність атак. За його словами, Україна має рішення для боротьби з дронами, але гостро потребує протибалістичної ППО.

“У нас є все, щоб знищувати “шахеди”, але немає достатньо систем Patriot чи подібних. Ми зможемо це зробити. Ми будемо виробляти. Нам потрібно більше часу. Ми зробимо це самі або з деякими європейцями”, — пояснив президент України.

Зеленський наголосив, що потреба в ППО напряму залежить від інтенсивності російських атак, які тривають фактично безперервно.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розкритикували заяви Зеленського. Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував деякі заяви Зеленського. Так, за словами президента, Росія може готуватися до загальної мобілізації. На це, пояснив Зеленський, вказує обмеження інтернету, соцмереж тощо. За словами народного депутата, це питання несе найбільші ризики якраз для України. Він акцентував, чому Зеленський сидить та розмірковує, і не говорить, що робитиме Україна.

Нардеп підкреслив, що воювати з Росією кількістю людей — не варіант, саме тому Україні потрібен мир. Найкраще, за його словами, зупинити війну до цієї мобілізації.



