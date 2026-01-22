Зеленський зробив першу заяву про зустріч з Трампом: як пройшли переговори

Президент України Володимир Зеленський зробив першу публічну заяву після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. За його словами, переговори були "хорошими", а також продуктивними й наповненими конкретним змістом.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський про підсумки розмови з Трампом повідомив у соціальних мережах, наголосивши на практичному характері діалогу.

"Хороша зустріч із Президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день — зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені", — сказав Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили питанням безпеки, зокрема протиповітряній обороні України. Зеленський підкреслив, що попередні контакти з Трампом уже дали відчутний результат для захисту українського неба.

"Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із Президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий. Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота. Дякую!", — сказав Зеленський.

Дональд Трамп також позитивно оцінив зустріч із президентом України, зазначивши, що всі сторони конфлікту втомилися від війни та зацікавлені в її завершенні.

