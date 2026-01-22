logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський зробив першу заяву про зустріч з Трампом: як пройшли переговори
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив першу заяву про зустріч з Трампом: як пройшли переговори

Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Давосі продуктивною та змістовною.

22 січня 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський зробив першу публічну заяву після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. За його словами, переговори були "хорошими", а також продуктивними й наповненими конкретним змістом.

Зеленський зробив першу заяву про зустріч з Трампом: як пройшли переговори

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський про підсумки розмови з Трампом повідомив у соціальних мережах, наголосивши на практичному характері діалогу. 

"Хороша зустріч із Президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день — зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені", — сказав Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили питанням безпеки, зокрема протиповітряній обороні України. Зеленський підкреслив, що попередні контакти з Трампом уже дали відчутний результат для захисту українського неба. 

"Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із Президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий. Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота. Дякую!", — сказав Зеленський.

Дональд Трамп також позитивно оцінив зустріч із президентом України, зазначивши, що всі сторони конфлікту втомилися від війни та зацікавлені в її завершенні. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп звернувся до Путіна з чітким посланням після переговорів з Зеленським.

Також "Коментарі" писали, що  Трамп заявив, що війна в Україні дуже скоро закінчиться.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17713
Теги:

Новини

Всі новини