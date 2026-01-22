Зеленський зробив першу заяву про зустріч з Трампом: як пройшли переговори

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський зробив першу публічну заяву після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. За його словами, переговори були "хорошими", а також продуктивними й наповненими конкретним змістом.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський про підсумки розмови з Трампом повідомив у соціальних мережах, наголосивши на практичному характері діалогу.
Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили питанням безпеки, зокрема протиповітряній обороні України. Зеленський підкреслив, що попередні контакти з Трампом уже дали відчутний результат для захисту українського неба.
Дональд Трамп також позитивно оцінив зустріч із президентом України, зазначивши, що всі сторони конфлікту втомилися від війни та зацікавлені в її завершенні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп звернувся до Путіна з чітким посланням після переговорів з Зеленським.
Також "Коментарі" писали, що Трамп заявив, що війна в Україні дуже скоро закінчиться.