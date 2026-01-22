Трамп звернувся до Путіна з чітким посланням після переговорів з Зеленським

Президент США Дональд Трамп після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі заявив, що зустріч була "дуже хорошою", а головним спільним прагненням сторін є якнайшвидше завершення війни в Україні. У зверненні до російського диктатора Володимира Путіна американський лідер сказав, що війна має закінчитися.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Після переговорів з Зеленським Трамп зустрівся з журналістами та повідомив, що переговори з українським лідером пройшли "дуже добре". За його словами, всі сторони конфлікту втомилися від бойових дій і зацікавлені у завершенні війни.

"У мене була дуже гарна зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з президентом Путіним", — сказав Трамп.

Відповідаючи на інше запитання, чи можливе досягнення домовленостей уже найближчим часом, Трамп сказав: "Подивимося, що буде". За його словами, "це безперервний процес". Врешті Трамп озвучив своє повідомлення Путіну.

"Війна має закінчитися", – заявив Трамп після переговорів з Зеленським.

Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали Зеленським вступ України до нещодавно створеної Ради миру.

Нагадаємо, що 22 січня спецпредставник Трампа Стів Віткофф має прилетіти до РФ, де має отримати відповідь від Путіна на мирний план, який раніше обговорювала Україна та США.

