logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп звернувся до Путіна з чітким посланням після переговорів з Зеленським
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп звернувся до Путіна з чітким посланням після переговорів з Зеленським

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні має закінчитися.

22 січня 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі заявив, що зустріч була "дуже хорошою", а головним спільним прагненням сторін є якнайшвидше завершення війни в Україні. У зверненні до російського диктатора Володимира Путіна американський лідер сказав, що війна має закінчитися.

Трамп звернувся до Путіна з чітким посланням після переговорів з Зеленським

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Після переговорів з Зеленським Трамп зустрівся з журналістами та повідомив, що переговори з українським лідером пройшли "дуже добре". За його словами, всі сторони конфлікту втомилися від бойових дій і зацікавлені у завершенні війни. 

"У мене була дуже гарна зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з президентом Путіним", — сказав Трамп.

Відповідаючи на інше запитання, чи можливе досягнення домовленостей уже найближчим часом, Трамп сказав: "Подивимося, що буде". За його словами, "це безперервний процес". Врешті Трамп озвучив своє повідомлення Путіну.

"Війна має закінчитися", – заявив Трамп після переговорів з Зеленським.

Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали Зеленським вступ України до нещодавно створеної Ради миру.

Нагадаємо, що 22 січня спецпредставник Трампа Стів Віткофф має прилетіти до РФ, де має отримати відповідь від Путіна на мирний план, який раніше обговорювала Україна та США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп у Давосі заявив, що війна в Україні дуже скоро закінчиться.

Також "Коментарі" писали про перший коментар ОП після переговорів Трампа і Зеленського.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/22/zelenskyy-trump-putin-ukraine-russia-us-davos-greenland-eu-europe-live-news#maincontent
Теги:

Новини

Всі новини