Трамп заявив, що війна в Україні дуже скоро закінчиться

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчим часом. За його словами, для російського диктатора Володимира Путіна було мрією отримати Україну.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час заходу в Давосі зі створення Ради миру зробив кілька заяв про війну РФ проти України. За словами американського лідера, з моменту повернення до влади йому нібито вдалося сприяти завершенню восьми воєн. Крім того, Трамп додав, що ще один конфлікт може бути врегульований "дуже скоро" маючи на увазі війну в Україні.

"Ми працюємо над тим, щоб зупинити жахливі вбивства в Україні. Війну, яка не мала б статися і не сталася б, якби я був президентом. Я часто говорив з Путіним про Україну – вона була його мрією. Але б він ніколи не наважився б на це. Я казав йому: "Ти не можеш цього робити Володимир"", — сказав Трамп без конкретики, коли може закінчитися війна в Україні.

Водночас Трамп визнав, що саме український напрямок виявився для нього найскладнішим у дипломатичному сенсі. За його словами, він "спочатку вважав цю війну легкою, але вона стала найважчою".

За словами Трампа, створення Ради миру стало результатом тривалої підготовки, а інтерес до участі в ній виявили "багато держав світу". У зустрічі взяли лідери з низки країн, зокрема Азербайджану, Аргентини, Туреччини, Угорщини, Вірменії, Казахстану та інших країн.

