Віткофф перед зустріччю з Путіним заявив про прогрес у мирних переговорах: узгодили одне питання

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо можливого завершення війни Росії проти України. За його словами, в України чудова команда з якою представник Трампа зійшовся в одному питанні – всі хочуть закінчити війну.

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Стів Віткофф під час Українського сніданку в Давосі заявив, що початковий етап переговорного процесу виявився складним, однак нині він перебуває "на завершальній стадії".

"Думаю, ми досягли значного прогресу. Спочатку цього процесу було трохи непорозумінь, я планував часто їздити в Москву, але думаю, що це було достатньо важливо, щоб туди поїхати", — сказав Віткофф.

Напередодні спецпредставник Трампа провів тривалу зустріч з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Кирилом Будановим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Віткофф назвав українську команду "неймовірною" та підкреслив, що сторони змогли зблизити позиції з ключових питань.

"Українці, у вас тут чудова команда для переговорів. Ми провели багато часу разом. І я думаю, що ми зійшлися на одному питанні. Тому, якщо обидві сторони хочуть розв’язати це питання – ми це зробимо. І я сказав це президенту Трампу, ще вчора", — сказав Віткофф.

Він також відзначив особисту залученість президента Володимира Зеленського, наголосивши, що український лідер постійно на зв’язку та активно працює над пошуком рішень.

Нагадаємо, що Віткофф має прилетіти до РФ для обговорення з Путіним мирного плану щодо закінчення війни в Україні, яка раніше була обговорена між Вашингтоном та Києвом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про заяву Віткоффа, де заявив, що "Путін хоче укласти мирну угоду з Україною".

Також "Коментарі" писали, що Путін хоче захопити нові області України. В ISW пояснили "сигнали" Кремля щодо мирної угоди.