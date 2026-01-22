Виткофф перед встречей с Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах: согласовали один вопрос

Специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах о возможном завершении войны России против Украины. По его словам, у Украины отличная команда с которой представитель Трампа сошелся в одном вопросе – все хотят закончить войну.

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Стив Виткофф во время Украинского завтрака в Давосе заявил, что начальный этап переговорного процесса оказался сложным, однако в настоящее время он находится "на завершающей стадии".

"Думаю, мы добились значительного прогресса. Сначала этого процесса было немного недоразумений, я планировал часто ездить в Москву, но думаю, что это было достаточно важно, чтобы туда поехать", — сказал Виткофф.

Накануне спецпредставитель Трампа провел длительную встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Виткофф назвал украинскую команду "невероятной" и подчеркнул, что стороны смогли сблизить позиции по ключевым вопросам.

"Украинцы, у вас здесь отличная команда для переговоров. Мы провели много времени вместе. И я думаю, что мы сошлись на одном вопросе. Поэтому если обе стороны хотят решить этот вопрос – мы это сделаем. И я сказал это президенту Трампу, еще вчера", — сказал Виткофф.

Он также отметил личную вовлеченность президента Владимира Зеленского указывая, что украинский лидер постоянно на связи и активно работает над поиском решений.

Напомним, что Виткофф должен прилететь в РФ для обсуждения с Путиным мирного плана об окончании войны в Украине, ранее обсужденной между Вашингтоном и Киевом.

