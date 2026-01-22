Путін хоче захопити нові області України: в ISW пояснили "сигнали" Кремля щодо мирної угоди

Росія не демонструє жодної готовності відмовлятися від своїх воєнних цілей в Україні й навіть розширює апетити. Про це йдеться в новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW), який розцінює останні заяви Кремля як чіткий сигнал, що Москва не налаштована на реальні компроміси у можливих мирних переговорах.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW наголошують, що РФ, як і раніше, прагне повної окупації Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Водночас у кремлівській риториці дедалі частіше з’являються натяки на ширші територіальні претензії, зокрема на Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області, які в Москві зараховують до так званої "Новоросії".

ISW звертає увагу на публікацію Bloomberg, згідно з якою Володимир Путін на початку січня отримав проєкт мирного плану, але в Кремлі визнали його "незадовільним". Ключові вимоги Москви залишаються незмінними: міжнародне визнання окупованого Криму та інших захоплених територій російськими, а також категорична відмова від розміщення військ НАТО в Україні як елементу майбутніх гарантій безпеки.

На думку представників Інституту вивчення війни, додатковим маркером неготовності Кремля стала заява заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який назвав війну способом "повернення власних земель" і знову повторив тезу про "історичну належність" українських регіонів Росії.

"Заяви Медведєва узгоджуються з неодноразовими заявами Кремля, включаючи ті, що закликають Україну передати Росії "Новоросію" — маючи на увазі вигаданий регіон, який кремлівські чиновники часто називають як "невіддільний" від Росії, і який включає не лише Крим та чотири області, які Росія незаконно анексувала", — йдеться у звіті ISW.

Експерти Інституту вивчення війни роблять висновок, що Кремль намагається одночасно створити ілюзію готовності до переговорів і зберегти максималістські вимоги. Це означає, що будь-які "мирні сигнали" з Москви варто розглядати радше як елемент політичного тиску, а не реальний крок до завершення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп терміново відправив Віткоффа до РФ, адже, за словами представника президента США, "Путін хоче укласти мирну угоду з Україною".

Також "Коментарі" писали, що Лавров назвав умови Росії для переговорів з Україною щодо закінчення війни.